ДБР відкрило справу через перешкоджання журналістам під час захисту дисертації Киви

9 червня 2021 , 11:43
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Джерело:

фейсбук Данила Мокрика

Державне бюро розслідувань відкрило провадження проти поліцейського Юрія Рузанова через перешкоджання роботи журналістів. Інцидент трапився 26 квітня під час захисту дисертації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.

Про це повідомив журналіст Bihus.info Данило Мокрик. Саме за його заявою ДБР і відкрило провадження.

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Мокрик згадав, що його та інших журналістів не допустив на захист дисертації Киви працівник поліції Юрій Рузанов.

Він тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном. Поліцейський Рузанов не вперше віддано охороняє Киву. Але тепер він, схоже, "доохоронявся",
– розповів журналіст.

Мокрик додав, що його вже допитали в цьому провадженні в Територіальному управлінні ДБР у Києві.

Зверніть увагу! У державному Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості України, де захищався нардеп Ілля Кива, визнали, що попри вимогу до відкритості захисту дисертації, помічники нардепа організували "акредитацію" для ЗМІ, а охорона вишу не перешкоджала тітушкам.

Як захищав дисертацію Кива

  • Захист дисертації Іллі Киви відбувся 26 квітня. Тоді невідомі чоловіки не пустили частину журналістів на захист. Вони аргументували відмову відсутністю в списку акредитації.
  • Водночас на захід потрапили ZIK, NewsOne і "112 Україна" та "Першого незалежного".

Варто додати, що захист дисертації є відкритим заходом.

Автор: Альона Захарова