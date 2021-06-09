ДБР відкрило справу через перешкоджання журналістам під час захисту дисертації Киви

Державне бюро розслідувань відкрило провадження проти поліцейського Юрія Рузанова через перешкоджання роботи журналістів. Інцидент трапився 26 квітня під час захисту дисертації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви.

Про це повідомив журналіст Bihus.info Данило Мокрик. Саме за його заявою ДБР і відкрило провадження.

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Мокрик згадав, що його та інших журналістів не допустив на захист дисертації Киви працівник поліції Юрій Рузанов.

Він тоді ще й додумався посвітити своїм жетоном. Поліцейський Рузанов не вперше віддано охороняє Киву. Але тепер він, схоже, "доохоронявся",

– розповів журналіст.

Мокрик додав, що його вже допитали в цьому провадженні в Територіальному управлінні ДБР у Києві.

Як захищав дисертацію Кива

Захист дисертації Іллі Киви відбувся 26 квітня. Тоді невідомі чоловіки не пустили частину журналістів на захист. Вони аргументували відмову відсутністю в списку акредитації.

Водночас на захід потрапили ZIK, NewsOne і "112 Україна" та "Першого незалежного".

державному Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості України, де захищався нардеп Ілля Кива, визнали, що попри вимогу до відкритості захисту дисертації, помічники нардепа організували "акредитацію" для ЗМІ, а охорона вишу не перешкоджала тітушкам.

Варто додати, що захист дисертації є відкритим заходом.