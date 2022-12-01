Кореспонденти "Страни", які їздили у Херсон нібито від іншого видання, позбавили акредитації

Журналістів підсанкційного видання "Страна.ua", які їздили до Херсона нібито від видання "360 новин", позбавили акредитації. Про це повідомив керівник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

За словами Богдана Сеника, рішення про позбавлення акредитації прийняли сьогодні, 1 грудня. Це зробили після того, як отримали відповідний лист-клопотання від Міністерства культури та інформаційної політики.

Варте уваги Петиція про блокування сайту "Страни" набрала 25 тисяч голосів

Журналістам підсанкційного ЗМІ скасували акредитацію

Він повідомив, що журналістам інформаційного агентства "360 новини", які продовжували працювати на портал "Страна" скасовано акредитацію: Бовтрук Владислав Петрович; Зубович Андрій Володимирович; Крюкова Світлана Валентинівна; Товт Анастасія Володимирівна.

Нагадаємо, що 14 листопада У Херсоні провели перший престур для журналістів після звільнення міста. Того ж дня у Херсон прибув президент України Володимир Зеленський.

15 листопада, видання "Страна. ua"оприлюднило анонімний фоторепортаж зі звільненого міста. На оприлюднених фото був їхній водяний знак.

На сайті "Страны.ua" Владислав Бовтрук фігурує як спеціальний кореспондент цього видання. 16 листопада на сайті, який не є заблокованим в Україні, вийшов репортаж, підписаний його ім’ям. Журналісти "Детектор медіа" звернувся по коментар до Владислава Бовтрука та заступниці головного редактора "Страны.ua" Світлани Крюкової, однак відповідей вони не отримали.

Петиція про блокування сайту "Страни" набрала 25 тисяч голосів

Наприкінці вересня на сайті президента України з'явилась петиція про блокування сайту "Страна.ua". Майже через місяць вона набрала необхідну кількість підписів.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про повне блокування та припинення співпраці держорганів із проросійським виданням "Страна.ua".

Він доручив секретареві РНБО Олексію Данілову розглянути порушені в ній питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати ініціатора про результати.

Важливо – ворог продовжує обстрілювати Херсон: дивіться відео