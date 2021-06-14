Тільки тримайся, – журналістка на брифінгу Протасевича заявила, що не вірить його словам

14 червня 2021 , 17:55
Читать новость на русском

Джерело:

Белсат

Затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича вивели на брифінг силовиків. Активіст робив заяви нібито його ніхто не бив та він почуває себе прекрасно. Щоправда, журналісти не вірять йому.

Одна з журналісток у залі Татьяна Каравянкова наголосила, що не вірить Протасевичу. Вона побажала йому триматись та пережити все, що відбувається.

До теми Ніхто не бив, а батьки – в заручниках Польщі: Протасевича вивели на брифінг

Романе, я щиро тобі співчуваю. Багато колег у Білорусі щиро співчувають вам. Я уявляю, що з тобою можна було зробити. І я не вірю жодному з твоїх слів. Тільки тримайся, просто переживай,
– сказала журналістка.

https://nn.by/?c=ar&i=274483

Що говорив Протасевич

  • Активіст заявив, що прекрасно себе почуває та ні на що не скаржиться.
  • Затриманий наголосив, що ніколи не був прихильником самопроголошеного президента Білорусі. Проте він його "поважає як людину".
  • Крім того, Протасевич зазначив, що його батьки начебто перебувають у заручниках у Польщі.
Зверніть увагу! Ймовірно, Протасевич говорив це під тиском силовиків, оскільки на попередніх відео з ним було видно сліди побоїв.

Посадка літака у Білорусі: що відомо

  • 23 травня пасажирський літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську. Все через нібито загрозу замінування.
  • З літака зняли Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
  • Низка країн зупинила авіасполучення з Білоруссю. ЄС ввів санкції проти Мінська.
Автор: Ольга Музика