Тільки тримайся, – журналістка на брифінгу Протасевича заявила, що не вірить його словам

Затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича вивели на брифінг силовиків. Активіст робив заяви нібито його ніхто не бив та він почуває себе прекрасно. Щоправда, журналісти не вірять йому.

Одна з журналісток у залі Татьяна Каравянкова наголосила, що не вірить Протасевичу. Вона побажала йому триматись та пережити все, що відбувається.

До теми Ніхто не бив, а батьки – в заручниках Польщі: Протасевича вивели на брифінг

Романе, я щиро тобі співчуваю. Багато колег у Білорусі щиро співчувають вам. Я уявляю, що з тобою можна було зробити. І я не вірю жодному з твоїх слів. Тільки тримайся, просто переживай,

– сказала журналістка.

Що говорив Протасевич

Активіст заявив, що прекрасно себе почуває та ні на що не скаржиться.

Затриманий наголосив, що ніколи не був прихильником самопроголошеного президента Білорусі. Проте він його "поважає як людину".

Крім того, Протасевич зазначив, що його батьки начебто перебувають у заручниках у Польщі.

Посадка літака у Білорусі: що відомо

23 травня пасажирський літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську. Все через нібито загрозу замінування.

З літака зняли Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Низка країн зупинила авіасполучення з Білоруссю. ЄС ввів санкції проти Мінська.

Ймовірно, Протасевич говорив це під тиском силовиків, оскільки на попередніх відео з ним було видно сліди побоїв.