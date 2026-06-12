Свідчення колишніх бранців також містять описи психологічного тиску та погроз щодо жінок, які утримуються в установі. Про це пише "Слідство.Інфо".

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Що відомо про перебування журналістки у СІЗО?

Колишні полонені розповідають, що у Кізелі щодо жінок застосовують системний психологічний тиск. За їхніми словами, під час так званої "прийомки" їм голили голови, а також звучали прямі погрози сексуального насильства.

У мене напарник розповідав, який був біля жінок під час "прийомки", що їм погрожували: "Я тебе в*бу, іди сюди українська с*ко, я тебе трa*ну. Перевірка у них триває довго: якщо пацанів по боках "постріляли" і загнали у камеру, то вони хвилин 40 стоять на "розтяжці" і чекають поки прийде жінка. Чоловіки не мають права цього робити. Жінка виходить і дивиться,

– розповів звільнений військовий Станіслав Пахомов.

За словами очевидців, у Кізелі утримують лише двох жінок. Одна з них – Анастасія Глуховська.

Інший звільнений військовий Сергій Вікторжевський зазначив, що жінки працюють у камері, яку переобладнали під невеликий швейний цех. Там вони виконують роботи з пошиття речей і постільної білизни.

"Я бачив цих двох жінок. Вони сиділи окремо. Вперше я побачив їх 8 березня 2025 року. Вони виходили, шили там якісь речі, простирадла строчили. Вони працювали, нормально до них ставилися. Вони дають їм прокладки, я так розумію, нормальну білу постільну білизну", – розповів він.

За його словами, умови для жінок дещо відрізняються від чоловічих.

"У них дещо покращені умови були. Вони могли сидіти в камері, не стояти, книжки читали. Вони були в зелених штанах – самі собі щось шили. У 2025-му, на початку року, якась жінка плакала, щось просила. На 8 березня "специ" дарували їм шоколадки", – додав Вікторжевський.

За свідченнями Станіслава Пахомова, у Глуховської погіршився стан здоров’я. Він зазначив, що востаннє бачив її у березні 2025 року.

26 березня я бачив її востаннє. Чув про неї, що це журналістка молода, цивільна, і що в неї проблеми з ногами. Мій співкамерник чув, що в неї набрякають ноги,

– сказав він.

Колишні бранці також зазначають, що після смерті журналістки Вікторії Рощиної та міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва умови в ізоляторі частково змінилися. За їхніми словами, посилилися перевірки, покращилося харчування, а полоненим почали передавати посилки.

"Вони кілька разів роздавали по камерах цукерки, згущенку і печиво. І після цього ставлення стало лояльним. Коли я виїжджав у квітні, то прокурор почав приїжджати кожен тиждень. Кожного тижня контролюють прийом їжі, приготування їжі, відвідування медиків. Відповідно, люди зараз вже почали не боятися. На кожну перевірку вони виходять, кажуть, що болить зуб, нога, живіт. Їм лікують зуби, дають таблетки. Раніше про таке боялися навіть заїкнутися", – розповів Сергій Вікторжевський.

Водночас, попри окремі зміни, у СІЗО Кізела, за його словами, зберігається жорсткий режим утримання: полонені змушені тривалий час стояти у камерах без можливості сідати чи лягати.

Що відомо про діяльність Глуховської?

Анастасія Глуховська – журналістка з Мелітополя, яка до повномасштабного вторгнення працювала у сфері медіа та комунікацій. Відомо, що вона була пов’язана з місцевими інформаційними проєктами та висвітлювала події в регіоні.

Після окупації Мелітополя її діяльність опинилася під ризиком через посилення російського контролю над медіапростором. У серпні 2023 року російські військові викрали Глуховську з власного дому.

Відтоді жодних офіційних обвинувачень їй не висунули, а її правовий статус залишається невизначеним. За даними журналістських розслідувань, після викрадення її утримували в підвальних приміщеннях окупаційних структур, які використовувалися як місця незаконного утримання. Також колишні полонені повідомляли, що Глуховську катували струмом.

Згодом її етапували до СІЗО №2 у Таганрозі, а пізніше перевели до ізолятора в Кізелі Пермського краю Росії. Станом на зараз російська сторона не оприлюднює офіційної інформації про її процесуальний статус чи звинувачення.