Зі мною підуть син і онук, – Кравчук про готовність стріляти по російських окупантах

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Леонід Кравчук раніше заявив, що за потреби зі зброєю піде захищати Україну від російського окупанта. Політик повідомив, що сім'я підтримала його ідею, а готовність протидіяти агресії Кремля висловили його син та онук.

Джерело:

24 канал

Про готовність захищати Україну перший президент, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів в ефірі одного із телеканалів.

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Кравчук та його сім'я готові обороняти Україну

За словами політика, разом з ним протидіяти російському агресору готові піти його син і внук.

Вони готові піти разом зі мною. Дружина вже не піде, тому що вона не вміє тримати гвинтівку в руках. Але син, онук і інші сказали, що це правильна позиція кожного громадянина, який є патріотом,
– зазначив Кравчук.

Він додав, що жодних критичних зауважень щодо його позиції не було.

Що відомо про попередню заяву Кравчука

  • Раніше політик в ефірі одного із каналів заявив, що у випадку повномасштабного вторгнення росіян в Україну готовий стріляти у ворога до останнього.
  • Кравчук наголосив, що оборонятиметься, доки руки триматимуть зброю, а очі – бачитимуть ворога.

Загострення зі сторони Росії: коротко

  • Від березня Росія стягує свої війська та техніку до кордону з Україною та на територію окупованого Криму.
  • У Пентагоні повідомили, що наразі російських військ біля кордону більше, ніж у 2014 році.
  • Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чисельність ворожої армії зросте до понад 120 тисяч.


Розташування російських військ поблизу кордону України / Інфографіка 24 каналу

 