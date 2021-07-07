Зі швидкістю 120 кілометрів на годину: до узбережжя Флориди наближається ураган "Ельза"

7 липня 2021 , 11:23
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Джерело:

Національний центр США зі стеження за ураганами

Шторм "Ельза" в ніч на 7 липня посилився до урагану першої категорії. Він вже наближається до північного узбережжя штату Флорида, що у США.

Ураган "Ельза" рухається зі швидкістю вітру 120 кілометрів на годину. Влада попереджає людей про небезпеку. 

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"Ельза" насувається на Флориду

В ніч з 6 на 7 липня ураган був орієнтовно за 165 кілометрів на південний захід від Тампи, що у Флориді. Він рухався на північ. 

За інформацією губернатора Флориди Рона Десантіса, – очікують, що ураган обрушиться на берегову частину Флориди вранці 7 липня. Це може трапитись орієнтовно між 8:00 та 9:00 годинами за східним часом США, тобто о 15 – 16 годині за київським.

Попередньо відомо, що він буде в районі затоки Тампа.

У посольстві США українців застерігають від подорожей 

Посольство рекомендує громадянам України, які планують відвідати зазначений регіон:

  • за можливості утриматися найближчим часом від поїздок;
  • стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації;
  • дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб;
  • а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту.
Зверніть увагу! У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації на території США, громадянам України слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в США за номером телефону: +1-202-322 2616.

 Ураган "Ельза": що відомо

  • Тропічний шторм "Ельза" уже пронісся в східній частині Куби.
  • Він приніс безперервну зливу і метрові хвилі.
  • Найбільше потерпало південне узбережжя Карибського острова. Там понад 1 100 осіб повідомили про пошкодження будинків, 62 будинки обвалилися.
  • На жаль ураган "Ельза" забрав життя 3 людей. Трагедії сталися у Сент-Люсії та Домініканській Республіці.
  • Попередньо відомо, що до 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5.
  • Шторм утворився у Карибському морі й рухається у бік США.
Автор: Діана Квасневська