Зі швидкістю 120 кілометрів на годину: до узбережжя Флориди наближається ураган "Ельза"

Шторм "Ельза" в ніч на 7 липня посилився до урагану першої категорії. Він вже наближається до північного узбережжя штату Флорида, що у США.

Ураган "Ельза" рухається зі швидкістю вітру 120 кілометрів на годину. Влада попереджає людей про небезпеку.

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"Ельза" насувається на Флориду

В ніч з 6 на 7 липня ураган був орієнтовно за 165 кілометрів на південний захід від Тампи, що у Флориді. Він рухався на північ.

За інформацією губернатора Флориди Рона Десантіса, – очікують, що ураган обрушиться на берегову частину Флориди вранці 7 липня. Це може трапитись орієнтовно між 8:00 та 9:00 годинами за східним часом США, тобто о 15 – 16 годині за київським.

Попередньо відомо, що він буде в районі затоки Тампа.

У посольстві США українців застерігають від подорожей

Посольство рекомендує громадянам України, які планують відвідати зазначений регіон:

за можливості утриматися найближчим часом від поїздок;

стежити за повідомленнями місцевих органів про розвиток ситуації;

дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб;

а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту.

Ураган "Ельза": що відомо

Тропічний шторм "Ельза" уже пронісся в східній частині Куби.

Він приніс безперервну зливу і метрові хвилі.

Найбільше потерпало південне узбережжя Карибського острова. Там понад 1 100 осіб повідомили про пошкодження будинків, 62 будинки обвалилися.

На жаль ураган "Ельза" забрав життя 3 людей. Трагедії сталися у Сент-Люсії та Домініканській Республіці.

Попередньо відомо, що до 3 липня "Ельза" була ураганом категорії 1 з 5.

Шторм утворився у Карибському морі й рухається у бік США.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації на території США, громадянам України слід звертатися на "гарячу лінію" посольства України в США за номером телефону: +1-202-322 2616.