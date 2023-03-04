У Німеччину прибули 90 БТР Stryker для України: захопливе відео
Джерело:Military Agenda
Американські броньовані машини Stryker у суботу, 4 березня, прибули до Німеччини. Вже звідти їх направлять безпосередньо до України.
Відповідне відео з'явилось у мережі. Автори ролика зазначають, що 90 американських бойових машин Stryker прибули до Німеччини та вже поспішили в Україну.
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Основні характеристики цієї техніки
Бронетранспортер Stryker – восьмиколісна повнопривідна бронемашина, призначена для доставки піхоти до поля бою та безпосередньої її вогневої підтримки. Ці бойові машини є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США, сформованих на початку 2000-х років.
Розробники бронемашини схарактеризували своє дітище доволі просто: бойова броньована машина Stryker, може працювати в снігу, багнюці та піску.
До Німеччини прибули американські БТР: дивіться відео
Загальні характеристики:
- Довжина – 6394 міліметрів;
- Ширина – 2667 міліметрів;
- Висота – 2170 міліметрів;
- Кліренс – 500 міліметрів;
- Бойова маса – 17,2 тонни;
- Швидкість трасою – 97 кілометрів за годину;
- Запас ходу (по трасі) – 531 кілометр.
Цікаво, що БТР Stryker дістав свою назву на честь двох американських військовослужбовців: Стюарта та Роберта Страйкерів. Вони відзначилися та загинули під час Другої світової війни та війни у В'єтнамі відповідно.
США анонсували черговий пакет допомоги: що відомо
3 березня у Вашингтоні оголосили новий пакет військової допомоги Україні, вартістю 400 мільйонів доларів. До слова, це вже 33-ій пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року.
У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- боєприпаси до БМП Bradley;
- військова техніка для наведення переправ;
- підривне спорядження;
- кошти на підтримку, навчання та обслуговування.