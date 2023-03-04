У Німеччину прибули 90 БТР Stryker для України: захопливе відео

Американські броньовані машини Stryker у суботу, 4 березня, прибули до Німеччини. Вже звідти їх направлять безпосередньо до України.

Відповідне відео з'явилось у мережі. Автори ролика зазначають, що 90 американських бойових машин Stryker прибули до Німеччини та вже поспішили в Україну.

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Основні характеристики цієї техніки

Бронетранспортер Stryker – восьмиколісна повнопривідна бронемашина, призначена для доставки піхоти до поля бою та безпосередньої її вогневої підтримки. Ці бойові машини є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США, сформованих на початку 2000-х років.

Розробники бронемашини схарактеризували своє дітище доволі просто: бойова броньована машина Stryker, може працювати в снігу, багнюці та піску.

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Загальні характеристики:

Довжина – 6394 міліметрів;

Ширина – 2667 міліметрів;

Висота – 2170 міліметрів;

Кліренс – 500 міліметрів;

Бойова маса – 17,2 тонни;

Швидкість трасою – 97 кілометрів за годину;

Запас ходу (по трасі) – 531 кілометр.

Цікаво, що БТР Stryker дістав свою назву на честь двох американських військовослужбовців: Стюарта та Роберта Страйкерів. Вони відзначилися та загинули під час Другої світової війни та війни у В'єтнамі відповідно.

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3 березня у Вашингтоні оголосили новий пакет військової допомоги Україні, вартістю 400 мільйонів доларів. До слова, це вже 33-ій пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року.

У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США: