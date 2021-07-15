Зі сторони російських миротворців: Азербайджан заявив про обстріл біля звільненої Шуші

15 липня 2021 , 09:35
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Джерело:

Міноборони Азербайджану

Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Вогонь відкрили вірменські військові, які перебувають на тій стороні, де розміщені російські миротворці.

Азербайджан заявив, що вони також відкрили вогонь у відповідь. Повідомили також, що жертв та поранених з азербайджанської сторони немає. 

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Азербайджан заявив про новий вогонь

У ніч на 15 липня зі стрілецької зброї були обстріляні позиції армії Азербайджану в околицях міста Шуша,
– заявили в Міноборони Азербайджану.

Мовиться про те, що вогонь відкрили зі сторони вірменських збройних загонів.Останні  перебувають на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці.

Азербайджан відкрив вогонь у відповідь. Також повідомили, що загиблих і поранених серед особового складу підрозділів Азербайджану немає.

У Міноборони Вірменії наразі про цей інцидент не повідомляють нічого. 

Що цьому передувало

  • Вранці 14 липня відбулося чергове загострення на кордоні Вірменії та Азербайджану.
  • Загинула щонайменше одна людина – вірменський військовослужбовець.
  • Міністерство оборони Вірменії повідомило, що перестрілка сталася у районі населеного пункту Ерасх. Збройні сили Азербайджану намагалися провести інженерні роботи для просування позицій.
  • Вірменія стверджує, що її військові хотіли зупинити роботи. Натомість Азербайджан у відповідь відкрив прицільний вогонь.
  • У Міноборони Азербайджану повідомили, що виявили на території країни незаконні вірменські збройні формування. Азербайджанські військові обстріляли їх поблизу міста Шуша.
  • Перед ти перестрілка була 7 липня. Сторони звинуватили одна одну в провокаціях. 
Автор: Діана Квасневська