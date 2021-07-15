Зі сторони російських миротворців: Азербайджан заявив про обстріл біля звільненої Шуші

Азербайджан заявив, що в околицях міста Шуша обстріляли їхні позиції. Вогонь відкрили вірменські військові, які перебувають на тій стороні, де розміщені російські миротворці.

Азербайджан заявив, що вони також відкрили вогонь у відповідь. Повідомили також, що жертв та поранених з азербайджанської сторони немає.

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Азербайджан заявив про новий вогонь

У ніч на 15 липня зі стрілецької зброї були обстріляні позиції армії Азербайджану в околицях міста Шуша,

– заявили в Міноборони Азербайджану.

Мовиться про те, що вогонь відкрили зі сторони вірменських збройних загонів.Останні перебувають на території Азербайджану, де тимчасово розміщені російські миротворці.

Азербайджан відкрив вогонь у відповідь. Також повідомили, що загиблих і поранених серед особового складу підрозділів Азербайджану немає.

У Міноборони Вірменії наразі про цей інцидент не повідомляють нічого.

Що цьому передувало