Зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу людей: серед них немовля й літнє подружжя

Зі Святогірської Лаври, яка перебуває під постійними обстрілами, вдалося евакуювати групу цивільних. Серед них було немовля, яке кілька днів тому народилося на території монастиря.

Вивезти людей змогли завдяки зусиллям розвідки та нардепів. Загалом евакуювали 7 осіб.

До теми У Святогірській лаврі перебувають 600 людей: Україна працює над гумкоридором для евакуації

Кого вдалося врятувати

Сім'ю – батька, матір та 3 дітей, серед яких і немовля;

літнє подружжя.

Зараз вони перебувають на підконтрольній українському уряду території. Евакуйованим надають медичну та психологічну допомогу.

Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври,

– наголосили в Головному управлінні розвідки.

На території монастиря, що розташований на Донеччині, перебувають близько 600 цивільних. Понад 50 з них це діти, серед яких є 4 новонароджених.

Зауважимо, що близько 70% людей, які перебувають на території монастиря, це паломники. Вони приїхали на прощу ще до початку активних бойових дій. Інші цивільні – місцеві мешканці, які прийшли сховатися у Лаврі від артилерійського вогню російських окупантів.

Дивіться відео евакуації зі Святогірської Лаври:

Обстріли Святогірської Лаври: головне

Вперше ворожа армія обстріляла монастир у березні. До речі, окупанти не пожаліли Лавру попри те, що вона належить до УПЦ московського патріархату. Тоді ворожі снаряди зруйнували стіну, повибивали вікна й двері, однак, на щастя, минулося без постраждалих.

Атаки у травні стали потужнішими. Тоді у різні дні важких поранень зазнали 7 людей, а черниця монах та архімандрит загинули. При цьому точна кількість постраждалих може бути більшою.

Згодом внаслідок чергового обстрілу спалахнув Всіхсвятський скит Святогірської лаври.

Дивіться більше – як виглядає Святогірська Лавра через постійні обстріли: відео