ЗСУ знищили майже всіх: із загону російських десантників під Києвом вижив лише один

Українські бійці вже 25-й день гідно дають відсіч російським загарбникам. Зі зведеного загону парашутно-десантного ударного костромського полку залишився в живих 1 військовий.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, навіть той 1 вояка зараз перебуває у шпиталі.

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Відомо, що окупанти зведеного загону 331-го брали участь у бойових діях на Київському напрямку.

В живих залишився 1 військовий, і той перебуває у шпиталі,

– зазначили у Генштабі.

Реакція росіян

Раніше ветеран війни на Донбасі Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" оприлюднив реакцію мешканців російської Костроми на колосальні втрати своїх рідних, які були залучені у війні проти України. В одній із груп у "ВКонтакте" рідні та знайомі військових бідкалися, що у 331-му десантному полку дуже багато втрат.

"Уся Кострома у шоці. Командир загинув, його зам, бійці...", – пишуть користувачі.

Раніше ЗСУ ліквідували полковника Сергія Сухарьова , який керував 331-м повітряно-десантним полком Росії. Його підрозділи, до слова, ще до повномасштабного вторгнення брали участь у війні на Сході України. Сухарьову передали командування полком у 2021 році.



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Додамо, що на тлі колосальних втрат противник проводить мобілізацію на тимчасово окупованій території Донецької області. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років.

Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами солдат.

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