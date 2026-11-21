21 листопада у День Гідності та Свободи у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Захід провели біля оновленого меморіального простору.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у заході. Вони поклали лампадки до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні, передає 24 Канал.

У Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Відомо, що на церемонію прибули вище політичне керівництво держави. Зокрема там були голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга тощо.

Також до заходу долучилися духовенство, дипломати з різних країн та представники громадських організацій.

Вони – герої. Герої Небесної Сотні. Цим усе сказано. Їх пам'ятають та ними пишаються. Пам'ять про цих людей залишиться назавжди,

– сказав Буданов.

У Києві вшанували українців, які загинули під час Революції Гідності

Нагадаємо, щороку 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Цього дня усі згадують два переломні моменти, коли звичайні громадяни не дали державі скотитися в бік тоталітаризму та свавілля. Йдеться про Помаранчеву революцію 2004 року та Євромайдан 2013 року. Сьогодні згадуємо тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої країни.