Зібров подякував Чорним Запорожцям за оборону Києва, але текст "Хрещатика" довелося змінити

Павло Зібров подякував Чорним Запорожцям за оборону Києва. Він виконав для захисників столиці оновлену версію "Хрещатика".

Українські військові мужньо борються за рідну землю. Свою підтримку та вдячність їм висловлює весь народ. Не залишаються осторонь і співаки.

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Зібров подякував Чорним Запорожцям за оборону Києва

Бійці з 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зазначили, що власник найвпізнаваніших вусів України – Павло Зібров, приєднується до публічних людей, які висловили підтримку бригаді.

Співак подякував бійцям та командирам бригади за їхню боротьбу.

Ви славетні, ви мужні. Україна на нас дивитися і гордиться. Як киянин хочу побажати вам міцного здоров'я. Хай кулі пролітають повз вас,

– сказав Зібров у зверненні.

Він закликав чорних запорожців не дати ворогу можливості пройти до Києва. А тоді заспівав дещо змінений хіт "Хрещатик". "Я і друзів розумів, та ворогів не зміг прощати", – тепер йдеться у пісні.

Військові у відповідь подякували співаку

Військові у відповідь висловили Зіброву вдячність "за приємне слівце". Бійці також згадали пісню, яку він також любив співати, а її слова нині дійсно актуальні:

"Здавалось не варто нам Бога гнівити,

Вже голуб поволі здіймає у вир,

Шануймось панове, нам жити і жити,

Коли не дзвонила в серця нам Сибір".

Зібров подякував бригаді Чорних Запорожців: дивіться відео