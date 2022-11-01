Запасатися та готуватися потрібно вже: Шмигаль зробив важливе попередження

Денис Шмигаль заявив, що Україна домовляється з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури. А також – поставок мобільних джерел живлення й обігріву.

Прем'єр-міністр наголосив, що вже 12 країн погодилися надати допомогу. Окрім того, чимало країн допомагали й до того.

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Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, прем'єр наголосив, що українці мають вже готуватися до складної зими. Зокрема, запасатися усім необхідним.

Світла може не бути тижнями

Олексій Кулеба – очільник Київської ОВА – розповів, що люди мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема, необхідно зробити запаси їжі та води, а також – завжди дбати, щоб мобільні телефони були зарядженими.

Може, так скластися, що світла не буде тижнями. На Київщині станом на 1 листопада вже є 750 стаціонарних пунктів обігріву.

"Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. Якщо будуть інші пошкодження, то процес ремонту може зайняти й більше часу або, навпаки, менше", – заявив Кулеба.

В ОВА готуються до всіх можливих сценаріїв. Люди теж мають бути готовими.

Зеленський анонсував "економічний Рамштайн"

В Україні станом на 1 листопада пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. Зокрема, мовиться про ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україні необхідна допомога в економічній сфері. Президент зауважив, що доцільно створити щось на кшталт "економічного Рамштайну".

Президент зауважив, що енергетичне питання – поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї. Тому таку платформу необхідно реалізувати. Відповідну заяву український лідер зробив під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики.

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