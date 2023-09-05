Нам це "гратиме на руку", – лейтенант сказав, які проблеми виникнуть в росіян в холодний період

Вже наближається осінньо-зимовий період війни Росії проти України. В окупантів з'являться нові проблеми, які потрібно буде використати.

Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон, зауваживши, що з настанням холодів в окупантів почнуться проблеми з переобладнанням особового складу на зиму. Йдеться і про одяг, і про засоби обігріву тощо.

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В українських військових ситуація з цим краща. Зараз йде активна підготовка до зими.

В нас наразі, слава Богу, немає проблем, щоб переодягнути особовий склад. Особовий склад готовий, одяг готовий. У переоснащенні особового складу великих проблем не вбачаю,

– зауважив Конон.

Минулого року окупанти замерзали на Бахмутському напрямку

Як наголосив Конон, середня тривалість життя окупантів на Бахмутському напрямку часто становить від 3 – до 7 днів. Зимою в росіян ситуація ще гірша. Там неодноразово траплялися випадки, коли окупанти замерзали у своїх окопах.

Якщо порівняти з попереднім зимовим періодом... Тоді батальйон "Свобода" також перебував на Бахмутському напрямку. Були непоодинокі випадки, що окупанти замерзали на позиціях. Вони ж почнуть грітися алкоголем. Починаються конфлікти. Нам це на руку,

– розповів військовий.

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Проблеми в окупантів взимку однозначно будуть. Це потрібно використовувати для подальшого звільнення територій.

Втрати Росії у війні проти України: коротко