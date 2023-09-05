Нам це "гратиме на руку", – лейтенант сказав, які проблеми виникнуть в росіян в холодний період
Вже наближається осінньо-зимовий період війни Росії проти України. В окупантів з'являться нові проблеми, які потрібно буде використати.
Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Роман Конон, зауваживши, що з настанням холодів в окупантів почнуться проблеми з переобладнанням особового складу на зиму. Йдеться і про одяг, і про засоби обігріву тощо.
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В українських військових ситуація з цим краща. Зараз йде активна підготовка до зими.
В нас наразі, слава Богу, немає проблем, щоб переодягнути особовий склад. Особовий склад готовий, одяг готовий. У переоснащенні особового складу великих проблем не вбачаю,
– зауважив Конон.
Минулого року окупанти замерзали на Бахмутському напрямку
Як наголосив Конон, середня тривалість життя окупантів на Бахмутському напрямку часто становить від 3 – до 7 днів. Зимою в росіян ситуація ще гірша. Там неодноразово траплялися випадки, коли окупанти замерзали у своїх окопах.
Якщо порівняти з попереднім зимовим періодом... Тоді батальйон "Свобода" також перебував на Бахмутському напрямку. Були непоодинокі випадки, що окупанти замерзали на позиціях. Вони ж почнуть грітися алкоголем. Починаються конфлікти. Нам це на руку,
– розповів військовий.
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Проблеми в окупантів взимку однозначно будуть. Це потрібно використовувати для подальшого звільнення територій.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат у повномасштабній війні проти України. Вторгнення почалося 24 лютого 2022 року.
- З цього часу українські військові знищили 265 120 російських окупантів. До прикладу, лише за 3 вересня вдалося відправити на "концерт Кобзона" 460 загарбників.
- Крім того, Росія вже втратила 4480 танків, 8663 бойових броньованих машин, 5611 артилерійських систем, 741 РСЗВ, 503 засоби ППО, 315 літаків тощо.