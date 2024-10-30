Зима буде однією із найважчих, – в Укренерго розповіли про можливі сценарії
Джерело:Суспільне
Росія може відновити свої удари по енергосистемі після суттєвого зниження температури повітря. В Укренерго розповіли про кілька сценаріїв розвитку подій взимку.
Тимчасовий виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брехт розповів, що зима 2024 – 2025 буде однією з найважчих за попередні три роки. За його словами, в Укренерго готуються до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими.
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Існує три варіанти розвитку подій
Брехт відразу наголосив, що є три сценарії, які розглядають і серед них найгірший – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації.
Він нагадав, що навесні через російські обстріли Україна втратила 9 гігаватів генеруючої потужності. Важливо розуміти, що це дорівнює кількості електроенергії, яку споживають Нідерланди влітку.
За словами Брехта, Укренерго має план відновити ці потужності. Він також пояснив, як будуть діяти у випадку найгіршого сценарію.
За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин,
– підкреслив Брехт.
Погодинні відключення електроенергії застосовували влітку через російські обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури.