Скільки будемо без світла: експерт з енергетики спрогнозував, якою буде зима 2026 – 2027

Останнім часом лунає багато ледь не апокаліптичних прогнозів щодо наступної зими. Однак ситуація не настільки погана, як може здаватися. Хоча без відключень навряд чи вдасться пройти зиму.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев. За його словами, Україна набагато краще підготовлена до опалювального сезону, ніж минулого року. Тому приводи для певного оптимізму є.

Українська енергетика тримається

Як наголосив Рябцев, Росія вже випустила по українських енергетичних об'єктах понад 2 000 ракет та більш ніж 13 000 дронів. Попри все, енергетика працює, хоч локально і запроваджують певні обмеження. Однак це не через нестачу генерації, а через пошкодження конкретних об'єктів, які одразу починають ремонтувати.

На жаль, деякі об'єкти фізично неможливо захистити. Їх не вдасться розмістити під землею. Зокрема це стосується відкритих розподільчих пристроїв. Потрібен просто час, аби енергетики їх замінили.

Зараз у мене вдома мають бути вимкнення. Їх немає. Що це означає? Енергетики встигли раніше та забезпечили мене та сусідів електрикою без обмежень. Ці вимкнення відбуваються не через те, що Україна не готова чи не готувалася до опалювального сезону. Ні, росіяни просто б'ють по енергетиці. Це факт, який буде з нами упродовж війни. Але це не означає, що всі сидять і нічого не роблять,

– зауважив Рябцев.

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Чи може не бути світла по 16 годин?

Як наголосив Рябцев, такий сценарій не можна відкидати. Однак він здійсниться в тому разі, якщо буде завдана суттєва шкода енергетичним об'єктам.

Ці 16 годин відключень, найімовірніше, триватимуть недовго. Тиждень. Можливо, кілька днів. Усе залежить від рівня пошкоджень. Зрозуміло, що енергетики не здатні відхиляти балістичні ракети. Президент вже казав, що засобів ураження балістичних ракет цього року утричі менше, ніж у минулому,

– зазначив Рябцев.

Додамо, колишній міністр палива та енергетики України, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков зауважив, що стан енергетики взимку залежатиме від трьох ключових факторів. Серед них є й погодні умови. Також важливо, аби Україна мала достатньо засобів ППО, аби зупиняти дрони та ракети.