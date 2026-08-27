Росія почала активно бити: економіст назвав ключові виклики для України на осінь та зиму

Україна входить в осінньо-зимовий період із ризиком нових масованих ударів по енергетиці та необхідністю одночасно забезпечувати стабільність економіки, продовольчого сектору й оборони. Частина цих завдань уже знайома уряду з попередніх років, однак російські атаки балістикою створюють додаткові загрози.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу назвав ключові виклики найближчих місяців і пояснив, на чому владі варто зосередитися перед зимою. Серед найбільш чутливих питань він виділив підготовку енергосистеми до російських ударів.

Енергетика залишається головним викликом перед зимою

Після перезапуску уряду ключові люди, які відповідали за енергетичний і фінансовий напрямки, залишилися на своїх місцях. Денис Шмигаль і Сергій Марченко працювали з цими питаннями й раніше, тож підготовка країни до осінньо-зимового періоду відбувається без повної зміни команди.

Це не просто новий уряд, це новий старий уряд. Дві основні фігури, які були ще з першого уряду Шмигаля, залишаються на своїх місцях. Якщо щось буде не так із підготовкою енергетики до зими, принаймні будемо розуміти, з кого питати,

– сказав Пендзин.

Найскладнішою частиною підготовки залишається захист енергосистеми від російських атак. Москва дедалі активніше застосовує балістичні ракети, тоді як кількості Patriot і ракет-перехоплювачів, які отримує Україна, недостатньо для повноцінної протидії таким ударам.

Росія зараз активно почала бити балістикою, проти якої у нас практично немає серйозної протидії. Тих ракет Patriot, які нам дають, катастрофічно не вистачає. Безперечно, зима буде важкою,

– наголосив економіст.

Про складний опалювальний сезон уже попереджають і президент, і уряд. Пендзин наголосив, що українцям також варто заздалегідь продумати, як убезпечити себе та свої родини на випадок перебоїв з електроенергією та інших наслідків російських ударів.

Продовольство й експорт потребують окремої уваги

Ще одним важливим напрямком на осінь залишається аграрний сектор. Україні потрібно завершити польові роботи, провести посівну озимих під урожай 2027 року та зберегти можливість вивозити продукцію через Чорне море.

Продовольчі питання, розблокування портів Чорного моря, завершення осінньо-польових робіт і, по суті, посів озимих на врожай 2027 року – це другий виклик, який сьогодні є надзвичайно важливим,

– пояснив Пендзин.

У цьому напрямку після змін в уряді також збереглася кадрова тяглість. Міністр, який до цього працював заступником міністра економіки в період, коли аграрний сектор входив до сфери цього відомства, залишився працювати з напрямком і вже має досвід відповідної роботи.

Там є повне розуміння, що робити і як робити,

– зазначив економіст.

Паралельно уряду доведеться забезпечувати роботу військово-промислового комплексу та безперебійне постачання озброєнь. Це вже формує наступний великий блок завдань поряд з енергетикою та продовольчою безпекою.

Пендзин пояснив ризики для України перед зимою: дивіться відео