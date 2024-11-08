Літня кампанія Кремля провалена, – Світан спрогнозував розвиток боїв взимку

Росія не припиняє штурмові дії на Донбасі. Це може змінитись, попри погодні умови, які безпосередньо вплинуть на наступальні дії окупантів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 каналу, що тактичні завдання окупантів дещо змінились через початок зимового періоду. Це вказує на те, що попередні завдання військово-політичного керівництва Росії не були виконані.

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Прогнози щодо наступу росіян

Роман Світан наголосив, що літня військова кампанія росіян повністю провалена. Окупантам не вдалось захопити Донецьку та Луганську області. Це було основним завданням противника на початку 2024 року.

"Силам оборони досі вдається утримувати Білогорівку на Луганщині. Ситуація на Донеччині ще складніша, адже до повної окупації області росіянам ще далеко", – сказав він.

Що відбувається поблизу Білогорівки: дивіться на карті

Окупанти обрали декілька напрямків, на яких спробують тиснути на Збройні Сили України, щоб вирівняти лінію фронту. За словами військового експерта, ці дії будуть продовженням літньої невдалої кампанії, що, на його думку, плавно переростатиме у початок зимового наступу.

Росіяни накопичили на Курахівському напрямку понад 50 тисяч особового складу, війська противника вже без бронетехніки спробують з допомогою живої сили перерізати трасу Запоріжжя – Курахове,

– підкреслив Світан.

Противник намагатиметься витіснити Сили оборони з Торецька і тиснути поблизу Часового Яру й Білогорівки.

Ситуація на Курахівському напрямку: карта

Військовий експерт припустив, що окупанти в зимовий період атакуватимуть на цих напрямках. Решта резервів, які залишились, перекинуть у Курську область.

На Курщині росіяни намагатимуться до нового року створити лінію оборони або ж витіснити ЗСУ на українську територію,

– додав він.

Варто зауважити, що на Курському напрямку українські військові вже три місяці завдають серйозних втрат росіянам у техніці та особовому складі. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, з 8 серпня 2024 року загарбники втратили 17 819 осіб і значну кількість техніки, зокрема 45 танків та 99 артилерійських систем.