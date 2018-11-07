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      Зінченко назвав власний топ-5 найкращих футболістів світу

      99 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко
      Олександр Зінченко

      Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко визначив п’ятірку найсильніших футболістів світу.

      На перше місце Олександр поставив лідера мадридського "Реала" та збірної Хорватії Луку Модріча, повідомляє Goal.com.

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      На другій позиції опинився зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі, а на третьому місці – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Четверту і п’яту сходинку Зінченко віддав, відповідно, нападнику ПСЖ Кіліану Мбаппе і гравцю "Ліверпуля" Мохаммеду Салаху.

      Нагадаємо, що зараз Олександр Зінченко разом з клубом готується до матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Поєдинок відбудеться в середу, 7 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 Канал
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