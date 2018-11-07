Зінченко назвав власний топ-5 найкращих футболістів світу

Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко визначив п’ятірку найсильніших футболістів світу.

На перше місце Олександр поставив лідера мадридського "Реала" та збірної Хорватії Луку Модріча, повідомляє Goal.com.

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На другій позиції опинився зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі, а на третьому місці – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Четверту і п’яту сходинку Зінченко віддав, відповідно, нападнику ПСЖ Кіліану Мбаппе і гравцю "Ліверпуля" Мохаммеду Салаху.

Нагадаємо, що зараз Олександр Зінченко разом з клубом готується до матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Поєдинок відбудеться в середу, 7 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

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