Зінченко назвав власний топ-5 найкращих футболістів світу
Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко визначив п’ятірку найсильніших футболістів світу.
На перше місце Олександр поставив лідера мадридського "Реала" та збірної Хорватії Луку Модріча, повідомляє Goal.com.
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На другій позиції опинився зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі, а на третьому місці – форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Четверту і п’яту сходинку Зінченко віддав, відповідно, нападнику ПСЖ Кіліану Мбаппе і гравцю "Ліверпуля" Мохаммеду Салаху.
Нагадаємо, що зараз Олександр Зінченко разом з клубом готується до матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Поєдинок відбудеться в середу, 7 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.
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