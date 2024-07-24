"Дуже мужньо переносив страждання": в УКУ назвали причину смерті 18-річного Зіновія Козицького

Про смерть Зіновія Козицького стало відомо удень 24 липня. На цю звістку відреагували в Українському католицькому університеті, студентом якого був хлопець.

Раніше батько повідомив, що син помер внаслідок важкої хвороби. В УКУ уточнили, що Зіновій загинув через онкологію.

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Як на смерть Зіновія відреагували в університеті

З великим сумом повідомляємо, що на 19-му році життя помер Зіновій Козицький, студент УКУ програми "Культурологія", син Максима Козицького, голови Львівської ОВА, великого приятеля та благодійника нашого університету,

– мовиться в повідомленні.

В університеті розповіли, що Зіновію було діагностовано онкологічне захворювання невдовзі після вступу в УКУ. Батьки, друзі та медики відчайдушно боролися за життя хлопця, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою.

"Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього – вчився, проходив лікування, не втрачав віри. Викладачі згадують Зіновія, як світлу та сильну людину, він дуже мужньо переносив страждання", – зазначили в УКУ.

Спільнота університету висловила свої найщиріші співчуття родині Зіновія.

Довідка. Парастас відбудеться сьогодні, 24 липня, о 19:00, у церкві Пресвятої Трійці, вулиця Братів Тершаківців, 11, місто Львів.

Чин похорону розпочнеться 25 липня о 14:00 у тому ж храмі.