Це що взагалі за на*уй, – зірка "Школи" Василенко про появу в базі "Миротворця"

Актриса та блогерка Єлизавета Василенко, відома за роллю у серіалі "Школа", потрапила у базу "Миротворця". Дівчина обурилася і заявила, що не зобов'язана любити країну, в якій народилася.

На сайті "Миротворця" зазначено, що Василенко бере участь в інформаційних провокаціях Росії проти України та заперечує російську агресію.

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У своїх сторіз блогерка опублікувала відповідний скріншот з сайту й підписала його: "Це що взагалі за нах*й?". Дівчину обурив резонанс через її висловлювання.



Василенко про свою появу у базі "Миротворця" / Скриншот

Після цього зірка телесеріалу "Школа" вирішила більше висловитися на цю тему. "По-перше, це п**дєц". По-друге, звертаюся, напевно, до фанатичних патріотів, які це зробили", – сказала вона.

Я не зобов'язана любити свою країну тільки тому, що я там народилася й виросла. Я можу бути вдячна. Але зобов'язань у мене ніяких немає,

– вважає вона.

"Немає ні перед ким та ні перед чим. Просто, будь ласка, запам'ятайте це", – наголосила скандальна блогерка своїм підписникам.

Скандальні висловлювання Василенко: дивіться відео з інстаграму блогерки

Хто така Василенко та чому вона потрапила у скандал