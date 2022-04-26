Зірвати залізничне постачання російськими ракетами неможливо, – Арестович

Окупанти намагаються зруйнувати залізничну інфраструктуру України. Однак їм не вдасться зірвати постачання для нашої держави.

Україна дуже швидко відновлює всі втрати. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Засобами, які є в Росії (а саме – крилатими ракетами або "Іскандерами"), не можна зірвати залізничне постачання України. Неможливо навіть уповільнити його", – наголосив Арестович.

За його словами, ті втрати, яких завдають окупанти, наша держава відновлює за 1 – 3 дні.

Окупанти кидають останнє

Росіяни, як зауважив радник голови ОП, кидають останні резерви. Вони виконують завдання керівництва, хоча заздалегідь знають, що воно провальне.

"Російським генералам не вистачає сміливості вийти і сказати: "Не вдасться. Припиніть вбивати людей і залишіть щось для Росії", – додав Арестович.

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