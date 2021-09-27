Зірвався вниз, поправляючи градусник на балконі: подробиці страшної трагедії у Запоріжжі

У Запоріжжі 26 вересня загинув чоловік, який намагався поправити градусник, розташований на балконі. Загиблий втратив рівновагу і впав.

Тіло загиблого знайшли біля однієї з місцевих багатоповерхівок. Від отриманих травм чоловік помер на місці трагедії.

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За даними місцевих ЗМІ, загиблий – житель Запоріжжя 1951 року. Особу загиблого наразі не розкривають.

На місце події оперативно прибули медики та поліцейські. Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

У Запорізькій області чоловік підірвав власний будинок

У Приморську 60-річний чоловік підірвав власний будинок. Як наслідок, двоповерховий житловий будинок був повністю зруйнованим. Окрім того, постраждали ще декілька сусідніх осель.

Власника оселі рятувальники витягнули з-під завалів. Його вдалося врятувати. Деталей про самопочуття наразі не розкривають.

Також постраждав перехожий.

На місці завалу працювали: слідчі поліції; експерти вибухотехніки; криміналістична лабораторія; керівники обласної поліції; надзвичайники та медики.

Правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Провадження можуть відкрити за статтями про умисне знищення або пошкодження майна та доведення до самогубства

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.