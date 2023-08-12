10 озброєних росіян: українські захисники вступили у стрілецький бій з ДРГ на Сумщині

Росія відправила своїх диверсантів на територію Сумської області. На щастя, українські воїни змогли вчасно побачити ворога.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про стрілецький бій між нашими захисниками та російськими диверсантами на Сумщині. Інцидент стався в суботу, 12 серпня.

До теми Підпустили і відкрили вогонь: деталі бою українських бійців з ДРГ росіян на Чернігівщині

Росіяни хотіли проникнути на Сумщину

Наєв заявив, що українські військовослужбовці окремої механізованої бригади під час рекогносцировки виявили російську ДРГ неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади.

Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БпЛА,

– написав генерал-лейтенант.

За його словами, наші оборонці відкрили шквальний вогонь по противнику. В результаті росіяни змушені були повернутися на територію своєї країни-агресорки. Деякі окупанти зазнали поранень. Диверсанти забрали своїх поранених та відійшли за наш держкордон, застосовуючи міномети калібру 120 міліметрів під час відступу. Наєв зауважив, що ворогу не вдалося вдертися в Україну через прикордоння Сумщині завдяки вмілим та вчасним діям наших захисників.

Російські диверсанти не полишають спроб прорватися в Україну