В аеропорту Маямі зіткнулися два літаки: є постраждалі

У міжнародному аеропорту Маямі вантажний літак UPS зіткнувся з пасажирським Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines. Інцидент стався на руліжній доріжці ввечері 14 листопада, двоє людей отримали незначні травми.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на Федеральне авіаційне управління США.

Як сталося зіткнення літаків у Маямі?

Аварія сталася приблизно о 21:15 за місцевим часом у суботу, 14 листопада. На руліжній доріжці міжнародного аеропорту Маямі зіткнулися вантажний літак UPS та пасажирський літак Copa Airlines.

За даними FAA, крило Boeing 737 авіакомпанії Copa Airlines, який прямував до виходу на посадку, зачепило ніс Boeing 767 компанії UPS. Вантажний літак у цей момент прямував до Боготи, столиці Колумбії.

Перед зіткненням авіадиспетчери наказали екіпажу UPS поступитися дорогою літаку Copa Airlines. Наразі відомство розслідує інцидент.

В аудіозаписі переговорів з авіадиспетчером чути, як один із пілотів повідомляє: "Хтось нас збив". На фотографіях із місця події видно пошкодження носової частини одного з літаків.

За інформацією авіаційної служби округу Маямі-Дейд, двоє людей отримали незначні травми. Їм надали медичну допомогу безпосередньо в аеропорту, госпіталізація не знадобилася.

В UPS підтвердили, що один із їхніх літаків потрапив в інцидент на землі в Маямі. У компанії заявили, що екіпаж перебуває в безпеці та співпрацює з відповідними органами для з'ясування обставин.

Попри зіткнення, робота аеропорту не припинилася. Рейси перенаправляли на інші руліжні доріжки, щоб уникнути затримок у роботі повітряної гавані.

Нагадаємо, 13 листопада в США майже на п'ять годин зупиняли вильоти літаків по всій країні через збій у системі управління повітряним рухом. Проблеми з комунікаційним обладнанням порушили роботу диспетчерських радарів і зв'язку, що змусило перевізників скасувати понад 15 600 рейсів за два дні.