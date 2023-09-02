Пілоти на східному фронті завжди дуже ризикують, – Ігнат про авіакатастрофу на Донеччині

Українські пілоти, які працюють на Східному напрямку, роблять дуже важливу справу. Вони завжди дуже ризикують.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал. Він прокоментував загибель екіпажів двох гелікоптерів Мі-8 на Донеччині.

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Пілоти на Сході завжди ризикують

Ігнат зазначив, що пілоти на Сході працюють у дуже складних умовах.

Ви розумієте, в яких умовах доводиться виконувати завдання вертолітникам, особливо на Східному напрямку, на лінії бойового зіткнення, де йде бойова робота, підтримка наземних сил. Тому там доводиться літати дуже низько і дуже ризикувати, коли ворог переважає тебе в повітрі,

– пояснив речник Повітряних сил.

За його словами, наразі немає інформації, що саме могло призвести до трагедії.

"Але я думаю, що пілоти робили все можливе, щоб урятувати себе і виконати те завдання, яке перед ним ставилося", – наголосив Ігнат.

Він підсумував, що поки триває розслідування і потрібно дочекатись результатів.

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