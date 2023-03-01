Пасажирський та вантажний поїзди зіткнулися у Греції: десятки жертв та поранених

Щонайменше 26 людей загинули і ще 85 отримали поранення в результаті зіткнення двох потягів поблизу міста Лариса в Греції. Інцидент трапився пізно ввечері 28 лютого.

Кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше 3 загорілися після аварії. До слова, вона трапилась приблизно за 380 кілометрів на північ від Афін.

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Як трапилась аварія

Пасажирський потяг, що прямував з Афін до міста Салоніки, та вантажний потяг із Салонік до Лариси зіткнулися в центральній Греції, повідомив губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.

За його словами, лобове зіткнення було дуже сильним, а перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, два з них були "майже повністю зруйновані".

Це було дуже потужне зіткнення. Це жахлива ніч... Важко описати цю трагедію,

– сказав він.

Агорастос також повідомив, що близько 250 пасажирів були евакуйовані в Салоніки на автобусах.

Що відомо про постраждалих

Щонайменше 85 людей отримали поранення, 25 із них – серйозні. На жаль, 26 осіб врятувати не вдалося. Карети швидкої допомоги прибули з кількох прилеглих міст, щоб допомогти транспортувати поранених пасажирів.

Місцевий телеканал показав кадри вагонів, які зійшли з рейок. Вони сильно пошкоджені, з розбитими вікнами, навколо – густі клуби диму, а також уламки.

Аварія з потягами у Греції / Скриншоти з відео

Рятувальники працюють у диму з ліхтариками, витягуючи шматки понівеченого металу з вагонів, що розбилися, аби відшукати людей, яких могло затиснути поміж уламками.

Пожежа на місці аварії:

Для допомоги в порятунку влада вже звернулася до армійських сил, а 2 лікарні в місті Лариса були переведені в режим екстреної допомоги.

Місце аварії з потягами: відео

Аварія сталася поблизу міста Лариса у Фессалії: карта

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