Пасажирський та вантажний поїзди зіткнулися у Греції: десятки жертв та поранених
Джерело:Reuters
Щонайменше 26 людей загинули і ще 85 отримали поранення в результаті зіткнення двох потягів поблизу міста Лариса в Греції. Інцидент трапився пізно ввечері 28 лютого.
Кілька вагонів зійшли з рейок і щонайменше 3 загорілися після аварії. До слова, вона трапилась приблизно за 380 кілометрів на північ від Афін.
Раніше Потяг "Київ – Варшава" зійшов з рейок на Волині
Як трапилась аварія
Пасажирський потяг, що прямував з Афін до міста Салоніки, та вантажний потяг із Салонік до Лариси зіткнулися в центральній Греції, повідомив губернатор регіону Фессалія Костас Агорастос.
За його словами, лобове зіткнення було дуже сильним, а перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, два з них були "майже повністю зруйновані".
Це було дуже потужне зіткнення. Це жахлива ніч... Важко описати цю трагедію,
– сказав він.
Агорастос також повідомив, що близько 250 пасажирів були евакуйовані в Салоніки на автобусах.
Що відомо про постраждалих
Щонайменше 85 людей отримали поранення, 25 із них – серйозні. На жаль, 26 осіб врятувати не вдалося. Карети швидкої допомоги прибули з кількох прилеглих міст, щоб допомогти транспортувати поранених пасажирів.
Місцевий телеканал показав кадри вагонів, які зійшли з рейок. Вони сильно пошкоджені, з розбитими вікнами, навколо – густі клуби диму, а також уламки.
Аварія з потягами у Греції / Скриншоти з відео
Рятувальники працюють у диму з ліхтариками, витягуючи шматки понівеченого металу з вагонів, що розбилися, аби відшукати людей, яких могло затиснути поміж уламками.
Пожежа на місці аварії:
Для допомоги в порятунку влада вже звернулася до армійських сил, а 2 лікарні в місті Лариса були переведені в режим екстреної допомоги.
Місце аварії з потягами: відео
Аварія сталася поблизу міста Лариса у Фессалії: карта
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