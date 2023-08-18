Кремль нав'язує свої режими, – у Болгарії допускають зіткнення Росії та НАТО в Чорному морі

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв 18 серпня розповів, що він допускає зіткнення Росії та НАТО у Чорному морі. За його словами, це може статися через те, що Кремль нав'язує свої режими для суден у морі.

Він також наголосив, що варто зробити все, щоб цей сценарій ніколи не здійснився. За його словами, країни-члени Альянсу вже працюють над цим.

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Болгарський міністр попередив про можливе зіткнення Росії й НАТО

Міністр оборони Болгарії, коментуючи нещодавній випадок з турецьким вантажним судном "Сукра Окан", яке було затримано в Чорному морі російськими військовими за підозрою в транспортуванні зброї, призначеної для України, закликав судна не йти міжнародними водами у Чорному морі. Він порекомендував використовувати територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.

Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю,

– сказав Тагарєв.

У відповідь на запити щодо потенційного зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі міністр підкреслив, що цю можливість не можна відкидати. Однак все ж підкреслив, що вже активно вживаються заходи щодо недопущення такого сценарію, оскільки наполегливі дії Росії постійно провокують Альянс.

Про зіткнення говорив і ексголовнокомандувач НАТО у Європі