Зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка впала з батута і серйозно травмувалась
7 липня 2021 , 08:47Читать новость на русском
Джерело:"Молодий буковинець"
У Чернівцях 10-річна дівчинка впала з батута. Дитина отримала переломи переломами обидвох передпліч.
Дитину доправили до лікарні. Інцидент трапився 5 липня у торговельному центрі на Гравітоні.
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У Чернівцях на батутах травмувалась дівчинка
10-річну дівчинку, яка травмувалась на батутах, відразу госпіталізували. Згодом медики швидкої допомоги про інцидент повідомили правоохоронців.
Лікарі розповіли, що дитина потрапила до них із закритими переломами обидвох передпліч.
У поліції кримінальну справу закрили, адже батьки дівчинки повідомили, що інцидент стався з власної необережності дитини.
Також батьки зазначили, що не мають жодних претензій до торгівельного центру, в якому дитина отримала травми.
Основні правила безпеки на батуті: коротко
- Дорослим категорично забороняється залишати дитину на батуті без нагляду.
- Готуючись до стрибків, варто вийняти усе з кишень.
- На батуті не повинно бути одночасно більше, ніж 2 дітей.
- Найкраще, щоб діти стрибали босоніж або в шкарпетках, чешках, легких кросівках.
- Найкраще стрибати в центрі батута.
- Не стрибати на мокрому або забрудненому батуті.