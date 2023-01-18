"Державний архів "ДНР"" зламали: оприлюднили цікаві документи окупаційної влади

Російські бойовики у Донецьку постійно проводять агітаційно роботи з місцевим населення щодо прийняття російського громадянства. Документація, яку веде "Державний архів "ДНР"", наводить реальні приклади здійснення окупаційної політики.

Ворог запроваджує свої правила на тимчасово окупованих територіях. До вашої уваги тонкощі життя під окупаційною владою у псевдореспубліці на прикладі місцевого органу – "Державного архіву "ДНР"".

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Що є цікавого серед документів окупантів

У документації архіву найчастіше зустрічаються звіти щодо проведеної роботи для оформлення паспортів громадян псевдореспубліки та Росії. Зазначається, що з працівниками ведеться постійна інформаційно-роз'яснювальна робота щодо важливості набуття російського громадянства.

Наведеного змісту документи лише за літо 2022 року були підписані 8 разів: дивіться фото

Також окупаційна вдала готує місцевих мешканців до можливого безробіття. Щоправда, державний архів створювати робочі місця для такого випадку не планує.



Ще один доказ / Фото Kiborg News

Зазначають, що проблеми в архіві можуть бути не тільки через відсутність робочих місць, а й через можливу нестачу фінансового забезпечення, спровоковану понаднормовими виплатами в бюджет. У липні 2022 року з архіву псевдореспубліки було стягнуто понад 36 тисяч рублів у дохід республіканського бюджету.

Документація архіву / Фото Kiborg News



Продовження документа / Фото Kiborg News

Натомість у медійному полі квазіреспубліки все "добре". Місцеві пропагандистські ЗМІ висвітлюють "історичний зв'язок Донбасу і Росії" під гучною назвою "Тернистый путь на Родину".

Публікували відповідні матеріали газети на кшталт "Вечірній Донецьк", "Новоросія", "Бойове знам’я Донбасу" тощо. До того ж у "Вечірньому Донецьку" було опубліковано статтю "Сердце Росии".

Чи це захоплені території із самопроголошеною державою вважаються "серцем" РФ — в документації державного архіву "ДНР" не уточнюється. Але 13 січня 2022 року головний редактор "Вечірнього Донецька" Алєксандр Дмітрієвський заявив, що журналісти видання щодня працюють задля ексклюзивних матеріалів.

І саме такі матеріали подаються, як додає головний редактор, для "вибагливого, в’їдливого, інтелектуального читача, якого складно провести на халтурі". Проте "республіканським" ЗМІ вдається.



Звіт пропагандистів за липень / Фото Kiborg News



Продовження / Фото Kiborg News

17 червня окупаційна влада наказ про переведення роботи архіву на дистанційний режим через загострення воєнно-політичних обставин в псевдореспубліці. Всупереч цьому, архів відмовився від переходу на дистанційну роботу.

Що відомо про обстріли Донецька

Зазначимо, що наведене у документі загострення воєнно-політичних обставин в псевдореспубліці стосується обстрілів, яких зазнавав Донецьк. У червні 2022 року окуповане місто регулярно піддавалося обстрілам. Окупаційна влада звинувачувала в атаках Збройні Сили України. Однак люди, що перебували в місті, підтверджували, що "прилітало" з боку інших окупованих населених пунктів.

Аналітик і журналіст Сергій Гармаш, що був представником Донецька в Мінській тристоронній контактній групі, пояснював, що окупанти завдавали уражень по Донецьку з метою створення гуманітарної катастрофи в місті, звинувачення України та вимагання зупинити постачання озброєнь від західних країн.