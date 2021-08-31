Зламана рука та переляк: як почувається українка, яка постраждала від лавини на Казбеці
Джерело:24 канал
Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які 31 серпня потрапили під лавину на горі Казбек. У відомстві розповіли про стан постраждалих та їхнє місцерозташування.
За останніми даними, найбільш серйозні травми отримала альпіністка з України. Її гелікоптером госпіталізували до лікарні.
Важливо Лавина на Казбеці: що відомо про постраждалих українців та їхній стан
В якому стані постраждалі
Українських альпіністів евакуювали до міста Степанцмінда. Лікарі діагностували у жінки перелом руки та переляк. Стан інших двох альпіністів задовільний.
Усі громадяни нині перебувають у безпечному місці. Постраждалі планують завтра прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України,
– повідомили у посольстві.
Консули запевнили, що забезпечать наших громадян необхідною консульською підтримкою.
Що відомо про сходження лавини на Казбеці
- На горі Казбек зі сторони Грузії 31 серпня зійшла лавина, яка накрила групу альпіністів. Її розмір був дуже великий: 200 на 300 метрів.
- Інцидент стався на висоті 4 700 метрів. У снігову пастку потрапили 3 українців. Їх евакуювали гелікоптером.
- Рятувальники продовжують операцію пошуку, аби впевнитись, що під сніговим покривом більше нікого нема.
Рятувальна операція на Казбеці / Фото Bezpiechny Kazbek