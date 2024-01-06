Зламався у неочікуваний момент: у прем'єра Канади Трюдо вийшов з ладу літак

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо втрапив у неочікуваний інцидент. В очільника канадського уряду зламався літак, коли він перебував поза межами своєї країни.

Зрештою для Трюдо мусили підшукувати інше повітряне судно, щоб він міг прилетіти додому. На щастя, інцидент мав щасливе закінчення.

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У Трюдо зламався літак під час відпустки

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який разом із сім’єю насолоджувався відпусткою на Ямайці, зіткнувся з несподіваною проблемою, оскільки його повернення до Канади було зірвано через несправність літака.

У заяві, опублікованій речницею міністерства оборони Канади Андре-Ан Полін, стало відомо, що літак, який перевозив групу прем'єр-міністра, зазнав механічної несправності незабаром після прибуття Джастіна Трюдо у відпустку.

Трюдо планував повернутися додому 4 січня. Однак уже 2 січня виявилося, що його літак зазнав технічних проблем.

Негайно мобілізувавши команду кваліфікованих техніків, Канада швидко відправила їх на Ямайку наступного дня для ремонту літака прем'єр-міністра. Андре-Ан Полін запевнила, що другий літак був негайно відправлений із командою технічного обслуговування для усунення проблем із першим літаком.

Примітно, що цей допоміжний літак тримався в безпосередній близькості, слугуючи планом на випадок будь-яких подальших ускладнень, забезпечуючи плавний відліт прем’єр-міністра, якщо це буде потрібно.

На щастя, після короткого періоду незручностей і сім’я Трюдо, і додатковий літак із незамінними технічними експертами успішно приземлилися в Канаді, як було заплановано спочатку. Варто зазначити, що літак, який зазнав прикрого зламання, був придбаний у 2020 році.

Трюдо не вперше стикається з проблемами з логістикою