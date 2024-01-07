Прямував до Росії і зламався: біля берегів Туреччини буксирували танкер

На шляху до Росії зламався танкер. Це сталося біля берегів Туреччини.

Танкер Elijah під прапором Панами повідомив про несправність біля берегів турецького острова Гьокчеада в Егейському морі. Танкер курсував із Іспанії до Росії.

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Його відбуксирували

Про несправність, яка виникла на судні, були також повідомлені капітани інших кораблів в районі.Після того, як несправність виявили, танкер отримав допомогу.

185-метровий танкер під назвою Elijah, у якого виникла несправність двигуна біля узбережжя Гьокчеада під час плавання з Іспанії до Росії, був відбуксирований нашим буксиром і безпечно поставлений на якір у Бозджаада,

– мовиться у повідомленні.

Невідомо, чи перевозив танкер якийсь вантаж.

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