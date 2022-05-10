Зламаємо хребет армії та економіці Росії, – політолог припустив, скільки часу на це потрібно

На Росію чекає рекордний обвал економіки вже найближчим часом. Тоді ж "зламається" і путінська армія.

На щастя, час грає не на боці Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Увага Україна зупиняє транзит третини газу до Європи через дії окупантів

Він пояснив, що в Україну постійно надходить зброя та боєприпаси. Натомість російська армія деморалізована, так само як і сам кремлівський диктатор Володимир Путін.

"Його впевненість щезла", – помітив політтехнолог.

Тому я думаю, що за 2 – 3 місяці, коли ми насамперед зламаємо хребет російській економіці за допомогою санкцій наших партнерів. Тоді ж ми зламаємо хребет армії Росії за допомогою нашої української армії,

– сказав Тизенгаузен.

Обвал економіки Росії: інші прогнози

Санкції, які світ наклав на Росію через її напад на Україну, вже "вбивають" економіку країни-агресорки. Тож очікують, що Росія стикнеться з найбільшим за 30 років скороченням ВВП.

Згідно з внутрішнім прогнозом російського Мінфіну, цьогоріч ВВП скоротиться на 12%. Про це повідомили джерела Bloomberg, оскільки в Росії не оприлюднюють офіційного прогнозу після початку повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, що ЄС наразі готує шостий пакет санкцій, який може включати нафтове ембарго – найболючішу для Росії санкцію. Однак щоб ці й не тільки заборони набули чинності, їх повинні підтримати країни Європейського Союзу.

Разом з тим Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики, заявив, що вважає, що країни ЄС повинні розглянути можливість арешту заморожених російських валютних резервів. Їх варто витратити на відбудову Україну після війни.

Тож Україна розраховує, що міжнародні партнери допоможуть конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів.

Зверніть увагу – Угорщина раптово змінює риторику: відео

Востаннє таке економічне потрясіння Росія переживала на початку 1990-х років після розпаду СРСР. У 1992 році падіння склало 14,5%.