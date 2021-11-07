Злетіли з дороги: у "п'яній" ДТП на Сумщині загинув 18-річний пасажир

Водій у Сумській області не впорався з керуванням та злетів з дороги на узбіччя, де перекинувся. Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці події, водій та ще двоє двоє – отримали травми.

Аварія трапилася 6 листопада приблизно о 21 годині в селі Нижнє Піщане. Не впорався з керуванням 29-річний водій автомобіля ГАЗ-53.

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Водій був нетверезий

Згідно з інформацією поліції, в результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув 18-річний пасажир, який перебував у кузові автомобіля.

Водій та ще двоє пасажирів 14-ти й 15-років отримали тілесні ушкодження. Попередньо правоохоронці встановили, що водій перебував за кермом напідпитку. Наразі чоловіка затримали.

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Водночас за фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

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