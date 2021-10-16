Злидні через коронавірус: в Італії стрімко зросла кількість бідних
Джерело:Caritas Italia
В Італії вже понад 5,6 мільйонів людей живуть у злиднях. Пандемія коронавірусу різко погіршила фінансовий стан італійців.
Бідних мешканців стало більше на 1 мільйон, аніж до пандемії COVID-19. Про це повідомила гуманітарна організація Caritas Italia.
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Італійці мають захмарні борги
У документі зазначено про кризу "небаченого масштабу". У 2 мільйонах бідних сімей проживають понад 1,3 мільйона неповнолітніх, які не мають фінансів для гідного життя.
Багато італійців, які перебували на межі бідності, на тлі пандемії опинились у повних злиднях. Найсильніше від бідності страждають такі території Італії:
- Валле-д'Аоста;
- Кампанія;
- Лаціо;
- Сардинія;
- Південний Тіроль.
Чимало італійців страждають від великої заборгованості. У доповіді зазначено, що ще до пандемії мільйони сімей Італії мали надвисокі борги, які неможливо виплатити.
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