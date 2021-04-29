Злита розмова Медведчука та Суркова: політики говорили про контактну групу щодо Донбасу

У мережі з'явилась ймовірна розмова нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. Політики говорили, зокрема, про Тристоронню контактну групу щодо Донбасу.

Медведчук заявив, що "вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники". За його словами, це "засмутило громадськість у контактній групі". Зокрема, кум Путіна назвав Леоніда Кучму. Натомість Сурков розсміявся та запитав: "Зурабова?".

Важливо Злили розмову Суркова та Медведчука: запис

Розмова Медведчука та Суркова про групу

Сурков: "Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони "злодії та вбивці", за версією України, так би мовити".

Медведчук: "Терористи, вбивці.." (сміється).

Сурков: "Бандити, яких коронують на царство".

Медведчук: "Слухай, я не знаю, як з ними раніше зустрічались. У мене питання є".

Сурков: "Так, ну там, звісно, контакти Групи будуть продовжуватись. Проте вони, по-перше, повноважених, правда, призначать і потім..."

Медведчук: "Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація" (сміється).

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