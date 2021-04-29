Злита розмова Медведчука та Суркова: політики говорили про контактну групу щодо Донбасу

У мережі з'явилась ймовірна розмова нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. Політики говорили, зокрема, про Тристоронню контактну групу щодо Донбасу.
Джерело:24 канал
Медведчук заявив, що "вони заявили, що тепер будуть їх представники, а не керівники". За його словами, це "засмутило громадськість у контактній групі". Зокрема, кум Путіна назвав Леоніда Кучму. Натомість Сурков розсміявся та запитав: "Зурабова?".
Важливо Злили розмову Суркова та Медведчука: запис
Розмова Медведчука та Суркова про групу
Сурков: "Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони "злодії та вбивці", за версією України, так би мовити".
Медведчук: "Терористи, вбивці.." (сміється).
Сурков: "Бандити, яких коронують на царство".
Медведчук: "Слухай, я не знаю, як з ними раніше зустрічались. У мене питання є".
Сурков: "Так, ну там, звісно, контакти Групи будуть продовжуватись. Проте вони, по-перше, повноважених, правда, призначать і потім..."
Медведчук: "Слава, я ж тобі просто пояснив, що у мене є інформація" (сміється).
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