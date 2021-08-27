Злітав у Монако: у Венедіктової просить арештувати ексміністра Рудьковського

Офіс генпрокурора просить суд змінити запобіжний захід для ексміністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. Його підозрюють в організації викрадення глави компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Наразі в підозрюваного у викраденні нічний домашній арешт. Втім, його помітили у Монако, а це тягне на порушення запобіжного заходу.

Нагадаємо Ексміністра Рудьковського, який має бути під домашнім арештом, помітили в Монако: фото

Для Рудьковського просять арешт

Як повідомляє ЗМІ, прокурор Офісу генпрокурора подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою.

Таке рішення ухвалили через порушення підозрюваним умов дозволу прокурора на виїзд. Йому дозволяли виїжджати за кордон виключно до Відня. Миколу Рудьковського відпускали туди на лікування.

Порушення встановили за результатом аналізу даних ЗМІ. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв, що перевіряє інформацію про перебування Рудьковського у Монако.

Що відомо про Миколу Рудьковського Це народний депутат України 4, 5 та 7 скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів". У 2006 – 2007 роках міністр транспорту і зв'язку у другому уряді Віктора Януковича.



У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна. Зокрема, мовилося про закордонні поїздки державним коштом. Після приходу до влади банди Януковича, всі звинувачення було знято.

Справа Рудьковського про викрадення керівника "Нафтогазвидобування"