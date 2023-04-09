"Злив" даних про контрнаступ ЗСУ: військовий експерт назвав причини, чому це вигідно Росії
Напередодні у мережу потрапили секретні дані, що стосуються українського контрнаступу. Деякі з оприлюднених матеріалів мали явні ознаки фальсифікації.
Завдання полягає в тому, щоб документи були максимально автентичні. Має здаватися, що вони правдиві, і потім можна буде туди щось домалювати. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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"А як можна далі довіряти, що усе на 100% відповідає змісту, якщо там вже є фальсифікації? Я не можу довіряти, думаю, багато хто так само", – наголосив аналітик.
США проведуть ретельне розслідування
Можна припустити, що "злив" справді відбувся. В історії спецслужб, навіть найбільш передових, буває різне.
Те, що США це розслідують, це дуже добре. Потрібно виключити навіть мінімальні натяки на те, що витоки можуть бути. Вони реагують і реагують абсолютно правильно,
– стверджує Мусієнко.
Навіть якщо витік був, і він якимось чином потрапив до російської агентури, військовий експерт запевняє: там немає жодної інформації, яка здатна перевернути ситуацію.
Щоб вона засвідчила: "Дивіться, усе насправді не так. Є світовий уряд, Білдерберзький клуб, "Комітет 300", вони усе вирішують". Нічого там такого немає,
– акцентує Мусієнко.
Ба більше, йдеться про те, щоб зірвати плани щодо українського контрнаступу. Дані, які оприлюднили, актуальні станом на 1 березня, а сьогодні – 9 квітня. В умовах бойових дій ситуація динамічно змінюється – надходить зброя й техніка, бійці готуються, війська переміщуються. Тож "злиті" дані втрачають свою вагу.
Навіщо це росіянам
Як зауважує військовий експерт, російській стороні вигідний "злив" з двох причин:
- Нагадати про себе Владіміру Путіну
Давно не було чути про російську розвідку. Зараз росіяни надриваються, щоб занести Путіну якусь теку і сказати: "Дивіться, ми працюємо, ми зірвали український контрнаступ. "Щоб "втюхати" цю інформацію. Усі ці "мотиви", "теорія змови", "багатоходівка"… Часто усе набагато простіше", – відзначає Мусієнко.
- Відтермінувати контрнаступ
Безумовно, таким чином росіяни хотіли б вбити клин між Україною та Заходом напередодні контрнаступу. "Мовляв, у вас не все гаразд, є витоки інформації, значить, потрібно відкладати. Це очевидно", – підсумував військовий експерт.
США проникли в російські спецслужби
- Нещодавній "витік" секретних даних щодо контрнаступу ЗСУ став дуже красномовним. Безліч оприлюднених документів Пентагону демонструють, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки.
- Оприлюднені документи відображають побиту російську армію, яка бореться у війні проти України, та військовий апарат, що вже глибоко скомпрометований.
- Вони містять щоденні попередження в реальному часі щодо ударів Москви та навіть її конкретних цілей. Детальніше – у матеріалі.