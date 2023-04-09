"Злив" даних про контрнаступ ЗСУ: військовий експерт назвав причини, чому це вигідно Росії

Напередодні у мережу потрапили секретні дані, що стосуються українського контрнаступу. Деякі з оприлюднених матеріалів мали явні ознаки фальсифікації.

Завдання полягає в тому, щоб документи були максимально автентичні. Має здаватися, що вони правдиві, і потім можна буде туди щось домалювати. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"А як можна далі довіряти, що усе на 100% відповідає змісту, якщо там вже є фальсифікації? Я не можу довіряти, думаю, багато хто так само", – наголосив аналітик.

США проведуть ретельне розслідування

Можна припустити, що "злив" справді відбувся. В історії спецслужб, навіть найбільш передових, буває різне.

Те, що США це розслідують, це дуже добре. Потрібно виключити навіть мінімальні натяки на те, що витоки можуть бути. Вони реагують і реагують абсолютно правильно,

– стверджує Мусієнко.

Навіть якщо витік був, і він якимось чином потрапив до російської агентури, військовий експерт запевняє: там немає жодної інформації, яка здатна перевернути ситуацію.

Щоб вона засвідчила: "Дивіться, усе насправді не так. Є світовий уряд, Білдерберзький клуб, "Комітет 300", вони усе вирішують". Нічого там такого немає,

– акцентує Мусієнко.

Ба більше, йдеться про те, щоб зірвати плани щодо українського контрнаступу. Дані, які оприлюднили, актуальні станом на 1 березня, а сьогодні – 9 квітня. В умовах бойових дій ситуація динамічно змінюється – надходить зброя й техніка, бійці готуються, війська переміщуються. Тож "злиті" дані втрачають свою вагу.

Навіщо це росіянам

Як зауважує військовий експерт, російській стороні вигідний "злив" з двох причин:

Нагадати про себе Владіміру Путіну

Давно не було чути про російську розвідку. Зараз росіяни надриваються, щоб занести Путіну якусь теку і сказати: "Дивіться, ми працюємо, ми зірвали український контрнаступ. "Щоб "втюхати" цю інформацію. Усі ці "мотиви", "теорія змови", "багатоходівка"… Часто усе набагато простіше", – відзначає Мусієнко.

Відтермінувати контрнаступ

Безумовно, таким чином росіяни хотіли б вбити клин між Україною та Заходом напередодні контрнаступу. "Мовляв, у вас не все гаразд, є витоки інформації, значить, потрібно відкладати. Це очевидно", – підсумував військовий експерт.

США проникли в російські спецслужби