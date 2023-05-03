Зеленський каже, що Білий дім нічого не повідомляв йому про витік розвідданих

Не так давно весь світ шокував злив секретних даних Пентагону. За словами Володимира Зеленського, Білий дім не повідомляв його про те, що стався витік засекречених даних оборонного відомства США.

За словами глави української держави, такі витоки шкодять як Вашингтону, так і Києву. Відповідну думку Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю.

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Витік не вигідний для репутації США

Я не отримував інформації від Білого дому чи Пентагону заздалегідь. У нас не було цієї інформації. У мене особисто не було. Це однозначно погана історія,

– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що такі витоки не вигідні ані для України, ані для репутації Білого дому зокрема та США загалом. А дізнався він про те, що документи злили в мережу, як і всі ми, – з новин.

Журналістам The Washington Post глава держави розповів, чи вплинув витік документів на відносини між країнами. За його словами, злиті дані не погіршили довіру між США та Україною. Володимир Зеленський підкреслив, що "не може ризикувати власною державою". За його словами, оприлюднення його особистих почуттів не варте потенційної шкоди. Президент додав, що "там, де я можу говорити відверто, я це роблю".

До слова, напередодні союзники висловилися щодо витоку секретних документів. Вони заявили, як це вплине на підтримку України у протистоянні російській агресії.

Підтримка союзників непохитна

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, так званий "злив" документів аж ніяк не похитнув єдність союзників нашої держави. Він додав, що США надалі тісно співпрацюватимуть зі своїми партнерами та союзниками.

Ми проводимо переговори з нашими союзниками і я насправді вражений від того, наскільки вони є відданими в єдності з Україною. Ніщо не похитне нашу єдність,

– заявив глава Пентагону.

Зауважимо, що 17 квітня речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх прокоментувала ситуацію щодо злитих документів. За її словами, у Пентагону будуть висновки по цій справі впродовж 45 днів.

За цей час Ллойд Остін отримає початкові висновки та рекомендації. Їх запропонують внести, щоб вдосконалити політику та процедури міністерства, пов'язані з захистом секретної інформації.