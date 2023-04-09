"Витік" даних показує, що США проникли в майже кожну спецслужбу Росії, – NYT

Нещодавно у мережу "злили" секретні документи. "Витік" даних показує, що Сполучені Штати проникли в майже кожну спецслужбу Росії.

Безліч оприлюднених документів Пентагону показують, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки.

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США проникли в російські спецслужби

"Злиті" документи відображають побиту російську армію, яка бореться у війні проти України, та військовий апарат, що вже глибоко скомпрометований. Вони містять щоденні попередження в реальному часі щодо ударів Москви та навіть її конкретних цілей.

Нові документи, схоже, свідчать про те, що Америка глибоко розуміє російське планування і здатна попередити своїх союзників про майбутні операції держави-агресорки.

Один високопоставлений чиновник США назвав "масштабним витоком розвідувальних даних", який став ще гіршим, оскільки він показує Росії, наскільки глибоко співробітники американської розвідки змогли проникнути в російський військовий апарат,

– зазначає видання.

Також NYT зазначає, що значна частина інформації в документах пов'язана з оприлюдненням офіційних осіб. Однак, у багатьох випадках містить більше деталей.

В одному зі "злитих" документів повідомляється, що росіяни зазнали від 189 500 до 223 000 втрат, у тому числі до 43 000 убитих у бою. Раніше американські чиновники оцінювали втрати держави-агресорки приблизно у 200 тисяч солдатів.

Документи показують, що майже в кожну російську службу безпеки певним чином проникли США. Наприклад, один із записів під грифом "цілком таємно" обговорює плани російського генштабу щодо протидії танкам, які країни НАТО постачали Україні, включаючи створення різних "зон вогню" та початок навчання російських солдатів щодо вразливості різних танків союзників,

– зазначає видання.

Інший запис розповідає про інформаційну кампанію, яку планує ГРУ, підрозділ російської військової розвідки, в Африці. Зокрема, намагаючись сформувати громадську думку проти Штатів і "просувати російську зовнішню політику".

У ще одному записі – лютневий звіт, поширений Центром управління національною обороною Росії про зниження боєздатності російських сил на Сході України.

У "злитих" документах нібито є інформація щодо контрнаступу ЗСУ. Втім, у Головному управлінні розвідки Міноборони України наголошують, що частина з цих документів, а ще одна – взагалі з відкритих джерел.Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що у Пентагоні проводять розслідування щодо цієї інформації, тож необхідно дочекатися його висновків. Проте з тих матеріалів, які проаналізували в українській розвідці, нічого "секретного" немає. Окрім того, у "злитих" документах багато викривленої інформації. Наприклад, неправдиві цифри щодо втрат з обох сторін.Юсов не відкидає той факт, що інформація про "злив секретних документів" може бути просто