Дніпром пройшла сильна злива, перетворивши дороги на "річки": разючі кадри негоди

У Дніпрі 7 жовтня пройшла сильна злива. Через негоду дроги перетворилися на "річки", а автівки мусили буквально плисти вулицями.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Негода триватиме у місті ще впродовж дня.

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Якою була негода у Дніпрі

Сильні дощі призвели до значних підтоплень на кількох вулицях у центрі Дніпра. Метеорологи повідомляють, що опади, як очікується, триватимуть протягом дня.

Сильна злива пройшла Дніпром / Фото Суспільного

На кадрах, які поширили у мережі очевидці, показують, що транспортні засоби пересуваються містом зі повільно через негоду. А самі умови руху більше нагадують плавання, ніж традиційну поїздку.

Дніпро "плаває" через зливу: дивіться відео

Окрім цього, у місті під час зливи утворили "річки". Так, вода стрімко стікала вулицями Олекси Повстенка (Дунаєвського) та Михайла Грушевського.

У Дніпрі утворили "річки" після зливи: дивіться відео

Також через сильний дощ утворилася велика калюжа на вулиці Павла Скоропадського (Столярова), яку доводиться об'їжджати через тротуар. Одна з автівок уже "загрузла" у воді. Рух вулицею ускладнений.

У Дніпрі ускладнений рух вулицями: дивіться відео

Також плавали автівки на проспекті Лесі Українки. Під час зливи затопило під'їзд на Калиновій, 96.

У Дніпрі затопило під'їзд: дивіться відео

До слова, синоптики попереджали жителів Дніпропетровської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища 7 жовтня. Тоді метеорологи казали, що до кінця дня по Дніпропетровської області очікується гроза, місцями шквали вітрів зі швидкістю від 15 до 20 метрів на секунду.