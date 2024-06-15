У самому центрі міста: у Києві внаслідок зливи асфальт разом з авто пішов під землю

Вдень 15 червня Київ накрила негода. Через потужну зливу у столиці затопило вулиці, а в центрі міста взагалі частково зірвало асфальт.

Через значну зливу водовідвідна система міста не впоралася. Кадри з наслідками негоди публікує низка столичних телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Столицю накрила негода

Особливо сильний потоп стався на вулиці Антоновича. Там неподалік від станції метро "Олімпійська" після зливи зірвало частину асфальту. На інцидент відреагували зокрема в патрульній поліції Києва.

У зв'язку з пошкодженням асфальтного покриття на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури, рух транспорту перекритий. На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби. Обʼїзд транспорту здійснюється вулицею Великою Васильківською,

– написали правоохоронці.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

В КМДА підтвердили, що внаслідок значних опадів підпором води з річки Либідь підмило проїжджу частину на вулиці Антоновича.

Злива пошкодила асфальт біля станції "Олімпійська": дивіться відео

Згодом також стало відомо, що на бульварі Миколи Міхновського автомобіль в'їхав у розриту яму, яку залило дощем. За словами очевидців, "швидкої" на місці немає і з водієм нібито все гаразд.

Автомобіль потрапив у яму в центрі Києва / Фото: телеграм-канали

Якою буде погода 16 червня

Погода у неділю, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, знову пройдуть дощі, місцями грози.

За словами синоптиків, вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, у західних областях +8 – +13 градусів. Вдень +20 – +25, у східних та південних областях +23 – +28 градусів.