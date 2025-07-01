У Києві масові ДТП унаслідок негоди: рух транспорту ускладнений
- У Києві через потужну зливу 20 липня деякі вулиці були підтоплені, зокрема в центрі міста.
- Внаслідок негоди сталося багато ДТП, зокрема на Новоірпінській трасі та проспекті Соборності, що ускладнило рух транспорту.
- Патрульна поліція здійснює регулювання руху, наслідки негоди поступово усуваються.
У неділю, 20 липня, в Києві спостерігається потужна злива – деякі вулиці підтоплені. Унаслідок негоди в столиці сталося багато ДТП.
Про це пише 24 Канал. Місцеві телеграм-канали показали кадри масових ДТП у столиці внаслідок негоди 20 липня.
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Руйнівні наслідки негоди в Києві
Унаслідок потужної зливи 20 липня деякі вулиці столиці були серйозно підтоплені. Найгірша ситуація спостерігалася в центрі Києва: заливало, зокрема, підземні переходи та метро.
Наслідки зливи в столиці: дивіться відео очевидців
У патрульній поліції Києва повідомили про ДТП на Новоірпінській трасі. Унаслідок події рух транспорту ускладнений в обох напрямках. На місці працюють всі відповідні служби. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки", – підсумували поліцейські.
ДТП на Новоірпінській трасі / Фото патрульної поліції Києва
Місцеві телеграм-канали зазначили, що ДТП сталася й на проспекті Соборності. За їхніми даними, є важкі постраждалі.
Руйнівна ДТП, імовірно, на проспекті Соборності: дивіться відео свідків
Кадри ДТП у столиці: дивіться відео очевидців
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявляв, що через великі опади на площі Галицькій рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Берестейського – рівень води був занадто високий.
О 17:11 Білошицький повідомив, що рух транспорту на цій ділянці відновлено. Підрядні організації усунули наслідки негоди.