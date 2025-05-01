Все через зливу: на вулицях Києва ускладнений рух транспорту

У четвер, 29 травня, Київ накрила негода. Через сильну зливу, грозу та град на вулицях столиці тимчасово ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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У Києві через зливу затопило вулиці

29 травня Київ накрила негода – містом пройшли злива, гроза та місцями град. Через велику кількість опадів були підтоплені окремі ділянки доріг, що спричинило значне ускладнення руху транспорту.

Вулиці Києва затопило після зливи: дивіться відео

Користувачі соцмереж повідомляють про сильні затори на низці вулиць.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що небезпечні метеорологічні явища по Києву та Київській області збережуться до кінця доби. У регіоні також оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,

– наголосили синоптики.

У столиці ускладнено рух транспорту: дивіться відео

Нагадаємо, 29 травня негода прийшла не лише до Києва. Грози та зливи очікуються також у Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях. Синоптики радять українцям дотримуватися заходів безпеки під час негоди, зокрема уникати паркування під деревами та лініями електропередач.