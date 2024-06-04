Град, злива та шквальний вітер: у Києві вирує сильна негода

У вівторок, 4 червня, Київ накрили сильні опади. Так, у столиці почалася потужна злива, місцями з градом.

Про це повідомляють столичні телеграм-канали. Так, жителі міста діляться кадрами негоди у Києві в мережі, інформує 24 Канал.

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Київ накрила потужна негода

У вівторок, 4 червня, потужна злива почала лютувати у передмісті столиці. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що злива досить сильна, адже через неї навіть важко розглянути сусідні багатоповерхівки.

Негода у передмісті Києва: дивіться відео

Тим часом у самому Києві теж почалась сильна злива. Вона супроводжується шквальним вітром. На кадрах також помітно, що через сильну негоду видимість дуже погана.

Потужна злива у Києві: дивіться відео

В деяких районах Києва жителі спостерігають й град. Так, жителі столиці ділилися кадрами, як по їхніх вікнах б'є чималий град.

У Києві лупить градом: дивіться відео

Кияни також публікують відео, на яких видно підтоплення доріг у деяких районах міста.

"Вулиці столиці стають схожі на Венецію", – пишуть в телеграм каналах.

Вулиці Києва під час зливи: дивіться відео

Також на кадрах можна побачити, як автівки жителів Києва після потужної зливи стоять неначе в озері.

Наслідки зливи у Києві: дивіться відео

Під час негоди рекомендується бути обережними, не перебувати під деревами під час сильного вітру та грози.

Зауважимо, що Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Києву та області 5 червня. Зокрема, пишуть про те, що очікується гроза. Там також зазначили про І рівень небезпечності, жовтий.

Гроза в Києві 2 червня: коротко