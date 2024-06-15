Крим потопає у зливах: вода йде з будинків, декілька населених пунктів без електропостачання

Кримський півострів накрили потужні зливи та штормовий вітер у ніч на 15 червня. Кілька населених пунктів залишилися без електроенергії.

За повідомленнями російських ЗМІ, постраждали частина Коктебеля, Курортного, села Степове та частина Нанікова. В низці міст зафіксовано аварійні відключення електроенергії.

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Які наслідки негоди в Криму

Вночі Крим і Севастополь накрили зливи та штормовий вітер, що спричинило аварійні відключення електроенергії у декількох населених пунктах.

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Згідно з повідомленнями, без електропостачання залишилися частина Коктебеля, Курортного, села Степове та частина Нанікова. У Феодосії також зафіксовано відключення електроенергії в різних районах, про що повідомив голова російської адміністрації міста Ігор Ткаченко.

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Підконтрольне Росії підприємство "Крименерго" повідомляє про аварійні відключення електроенергії в Джанкої, селищі міського типу Миколаївка Сімферопольського району, Білогірську та семи селах району, у п'яти селах Чорноморського району та у трьох селах Ленінського району.

Крим накрили сильні зливи / Фото місцевих телеграм-каналів

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Зауважимо, що напередодні російське управління МНС на півострові оголосило штормове попередження на 15 і 16 червня через зливи з градом і штормовий вітер до 20 метрів на секунду.

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