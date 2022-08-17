Одесу накрила негода: короткочасний дощ переріс у град, місто плаває

Одесу 17 серпня накрила сильна злива. Крім дощу, пішов град. Вулиці позатоплювало.

Так, у мережі повідомляють, що пливуть низка вулиць: Балківська, Газовий провулок, вулиця Ільфа та Петрова, проспект Глушка. Проїзд ними перекрили.

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В Одесі випав град

Стихія вирує на західних та південних околицях регіону. Водіям жартома радять "не випливати" з дому без нагальної потреби.

Комунальники посилено працюють, намагаючись ліквідувати наслідки негоди.

Вулиці затопило: відео

Показали відео, як в районі Сьомого кілометра періщить град. Його навіть можна назбирати в руку, мов сніжку.

Град в Одесі: дивіться відео

Зупинили транспорт

Через підтоплення, яке викликала негода, тимчасово призупинили рух трамваю №20. Замість нього на лінії працює автобус.

Троллейбус №8 спочатку ходив до вулиці Хімічної, а трамваї по 5 та 28 – скороченим шляхом до Тираспольської площі.

15 трамвай тимчасово не працює.

Згодом в міській раді Одеси повідомили, що трамваї №5 та №28 повністю відновили роботу. Також почався рух по проспекту Небесної сотні.

Рух ускладнений: відео

Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, завтра, 18 серпня, в Одесі теж будуть дощі з грозами. Температура повітря сягатиме +25...+27 градусів. Однак вже 19 серпня вийде сонечко, в дощі відступлять.

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