Зливав інформацію агентам ФСБ: українця підозрюють у держзраді

Правоохоронці підозрюють українця та двох росіян у державній зраді та участі в тероризмі. Зокрема, вони "зливали" інформацію розвідки та організовували постачання зброї з Росії на окупований Донбас.

Слідство встановило, що так званий помічник депутата "псевдореспублік" на окупованих територіях співпрацював з двома співробітниками ФСБ Росії. Останні перебували на посадах "помічника" і "радника" колишнього ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

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Українець протягом 2014 – 2018 років збирав розвідувальну та військову інформацію, а також залучав місцеве населення до лав незаконних збройних формувань.

Як діяли російські куратори

На початку 2015 року підозрюваний познайомився із співробітником управління ФСБ, який діяв під прикриттям. Крім помічника Захарченка, він ще й був завідувачем сектору енергозбереження та Мініпромисловості у Ростовській області.

Таким чином росіянин курував енергетичну та вугільно-промислову сферу. Він контролював й налагоджував зв'язки. ФСБ-шник намагався інтегрувати ці галузі окупованих територій у російський простір.

З українцем співпрацював і брат працівника ФСБ. Він був співробітником Прикордонної служби ФСБ Росії у Ростовській області та "позаштатним радником" Захарченка.

Чоловік курував сферу постачання озброєння та військової техніки найманцям. Зокрема, організовував відправлення з Росії на Донбас військового обладнання, техніки, вогнепальної зброї, бойових припасів, засобів ведення розвідки та іншого озброєння.

Бойовики перебувають у пригніченому стані

Попри повідомлення, що окупанти переводять бойовиків у вищу ступінь боєготовності, їх моральний стан – пригнічений. Про це свідчать вчинки самих найманців.

Наприклад, 10 лютого бойовик в Луганську відкрив вогонь у бік своїх "товаришів". У результаті двоє його "побратимів" загинули, а ще двоє – зазнали поранення. Після цього окупант втік у напрямку Донецька.

Важливо – Бойовиків використають як гарматне м'ясо, – Казанський не виключає ескалацію на Донбасі: