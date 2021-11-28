Зливи, мокрий сніг і вітер: синоптики попереджають про значне погіршення погоди

28 листопада 2021 , 15:16
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Джерело:

Укргідрометцентр

Українців попереджають про погіршення погоди 29 листопада. У частині областей очікують дощ та мокрий сніг, в інших – дутимуть потужні вітри.

В останні осінні дні погода в Україні дещо погіршиться. Негоду прогнозують як на 28, так і на 29 листопада.

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Дощ, сніг та вітер: де чекати негоду

Синоптики повідомляють, що 29 листопада у східній частині, вдень і в центральних областях, пройдуть значні дощі.

Дощі з мокрим снігом очікують в областях:

  • Львівській,
  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій.

Крім того, вночі у південних та східних, а вдень в більшості областей прогнозують сильні пориви вітру: 15 – 20 метрів за секунду. Через це оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Сильні вітри дутимуть у таких областях:

  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Харківській,
  • Запорізький,
  • у Криму.


Попередження про негоду 29 листопада / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Попередження про туман

У першій половині 28 листопада у північних, центральних та південних областях зберігається густий туман. Видимість становить 200 – 500 метрів. У цих регіонах оголосили про I рівень небезпечності – жовтий.

Людей просять бути максимально обережними та уважними на дорогах.

До слова, через негоду не зміг приземлитись літак Київ – Одеса.

Зверніть увагу! Цьогорічна тепла та сонячна осінь завершиться похмурою погодою. У більшості регіонів дощитиме, місцями можливий навіть мокрий сніг. 29 листопада найхолодніше буде на Заході – +2...+4 градуси, найтепліше на Сході та Півдні – +11...+19 градусів. Наступного дня на західні та північні області очікують морози, на решті територій буде свіжіше, та все ще понад 0 градусів.
Автор: Наталія Пристанська